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Haberler Ekonomi Evden çalışma etkin ve yaygın hale geliyor

Evden çalışma etkin ve yaygın hale geliyor

Evden çalışma etkin ve yaygın hale geliyor
Giriş Tarihi: 22.3.2020
Hükümetin yeni tip korona virüs salgınına karşı mücadelede riski azaltmak için teknopark şirketlerinde resmi olarak başlattığı, dünyadaki birçok dev firmanın uyguladığı evden çalışma modeli etkin ve yaygın uzaktan çalışma modeli kapsamında bilişim, yazılım, ofis işleri, sivil kuruluş, bankacılık, medya gibi bilgisayar başındaki işler evden yapılabilecek. Kurumsal şirketler iç yönergeleriyle evden çalışmaya geçerken, kamuda temel hizmetleri aksatmayacak şekilde uygulanmasına yönelik mevzuat çalışması sürüyor.

MEVZUAT ÇALIŞMASI
Türkiye'de evden, uzaktan çalışmanın önünde yasal bir engel bulunmuyor, fiili olarak uygulanıyor. Dantel, örgü gibi parça başı işler yapan kadınların yararlandığı bu model artık kurumsal şirketlerce de tercih ediliyor. İşverenin bu modeli etkin kullanımı, işçilerin kayıt altına alınması için de 2017'de başlayan mevzuat çalışması sürüyor.

■ HAZAL ATEŞ
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