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Haberler Ekonomi ‘Kırmızı ette bir sıkıntı yok’

‘Kırmızı ette bir sıkıntı yok’

‘Kırmızı ette bir sıkıntı yok’
Giriş Tarihi: 22.3.2020

Yeni tip korona virüs (Kovid-19) salgını nedeniyle birçok ürüne yönelik talep artarken, sektörü temsilcileri tüketim için yeterli miktarda hayvan bulunduğunu ve tedirginliğe gerek olmadığını bildirdi.

Yeni tip korona virüs (Kovid-19) salgını nedeniyle birçok ürüne yönelik talep artarken, kırmızı et sektörü temsilcileri tüketim için yeterli miktarda hayvan bulunduğunu ve tedirginliğe gerek olmadığını bildirdi. Türkiye Kırmızı Et Üreticileri Merkez Birliği (TÜKETBİR) Başkanı Bülent Tunç, ülkede kırmızı et üretiminde bir sıkıntı yaşanmadığını söyledi. Geçen yıl kırmızı et üretiminin yüzde 7,4 artışla 1 milyon 201 bin 469 ton olarak tahmin edildiğini belirten Tunç, "Virüs nedeniyle panik havası yaratılmak isteniyor. Kimse endişe etmesin. Rant sağlamak için 'hayvan ithal edilecek' diye söylenti çıkaranlara prim vermeyeceğiz. Tüketicilerimizin de içi rahat olsun" diye konuştu.

TEDBİRLER ALINDI
Ulusal Kırmızı Et Konseyi Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Hacı İnce de küresel bir sorun haline gelen korona virüs salgını sebebiyle tüm sektörlerde olduğu gibi hayvancılıkta da gerekli tedbirlerin alındığını dile getirdi. Türkiye Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat Çelik ise "Türkiye'de küçükbaş hayvan varlığı kırmızı et tüketimini karşılayacak durumda. Tüketicimizi ithalata muhtaç edecek herhangi bir durum söz konusu değildir. Herhangi bir tedirginliğe, stok yapmaya da gerek yok. Kimse paniğe kapılmasın" değerlendirmesinde bulundu.
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