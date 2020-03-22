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Haberler Ekonomi Kredi borçları için yapılandırma talebi

Kredi borçları için yapılandırma talebi

Kredi borçları için yapılandırma talebi
Giriş Tarihi: 22.3.2020
Türkiye Ziraatçılar Derneği (TZD) Genel Başkanı Hüseyin Demirtaş, yeni tip koronavirüs (Kovid- 19) nedeniyle üretimin aksamaması için üreticilerin kredi borçlarının ötelenerek yapılandırılması gerektiğini belirterek, "Yeni ekim yapacak üreticilere bu dönem için özellikle mazot ve elektrik gibi girdi maliyetlerinde destek sağlanmalı." dedi. Gıda arzında yaşanacak en ufak bir aksamanın piyasayı çok kötü etkileyeceğini ifade eden Demirtaş, tarım sektöründe üreticiye ve tüketiciye rahat nefes aldıracak tedbirlere ihtiyaç olduğunu bildirdi. Su Ürünleri Kooperatifleri Merkez Birliği Başkanı Ramazan Özkaya da, "Su ürünleri sektörü de bu dönemde özel bir destek açıklaması bekliyor" görüşünü dile getirdi.
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