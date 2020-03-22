Küresel turizmde korona endişesi

Dünya Turizm Forumu Enstitüsü Başkanı Bulut Bağcı, korona virüs nedeniyle bu yıl 1 trilyon dolarlık kayıp beklediklerini ve sektörde 50 milyon çalışanın işini kaybetmekle karşı karşıya olduğunu söyledi. Bağcı, halihazırda seyahat sektörünün yüzde 70'inin durduğunu kaydederek, "Küresel anlamda yıllık turizm pazarı 1,7 trilyon dolar. Uluslararası turizm yatırımcıları, otel grupları ve hava yolları şirketleriyle sürekli görüşüyoruz. Yaptığımız araştırmaya göre turizmde şu ana kadarki ekonomik kayıp 600 milyar dolar. Rakamın yıl sonunda en az 1 trilyon dolara çıkmasını öngörüyoruz" diye konuştu.

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