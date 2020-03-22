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Haberler Ekonomi Selendi’de tütüncüler bu yıl iyi fiyat bekliyor

’de tütüncüler bu yıl iyi fiyat bekliyor

Selendi’de tütüncüler bu yıl iyi fiyat bekliyor
Giriş Tarihi: 22.3.2020
Manisa'nın Selendi ilçesinde bölge halkının geçim kaynağı olan tütün fidanları yeşermeye başladı. Geçtiğimiz yıl 24 TL başfiyat ile satılan tütüncüler bu yıl daha iyi bir fiyat beklediklerini söyledi. 2 çocuk annesi üretici Ayşe Akyüz, "Geçtiğimiz sezon ürettiğimiz tütünlerin parasını alamadan bu sezonun çalışmasına başladık. Tütüncülük çok çileli iştir ama doğduğumuz günden bu güne tütün üretimi yapıyoruz" dedi. Selendi'de bu yıl geçtiğimiz yıl olduğu gibi 3 bin çiftçinin tütün üretimi gerçekleştirmesi bekleniyor.

■ ADEM ÇAKIR
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