Teknoparklarda kira düzenlemesi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, yeni tip korona virüs (Kovid-19) salgını riski nedeniyle alınan tedbirlere yenilerini eklediklerini belirterek, "Teknopark yönetici şirketlerine, kuluçka firmalarından ve teknoparklarda yer alan restoran ve kafe gibi ticari işletmelerden 2 ay kira almamaları hususunda talimat gönderdik. Ayrıca, yine 'Bu kampüslerde Ar-Ge ve tasarım alanında çalışan firmaların da 2 aylık kira ödemelerini erteleyin ve ödeme planlarında kolaylık sağlayın' dedik." ifadelerini kullandı.



İKİ AY SÜREYLE ALINMAYACAK

TEKNOPARKLAR ve Ar-Ge merkezlerinde çalışanlar nisan sonuna kadar evden çalışabilecek. Sanayi Bakanlığı bu kez de teknoparklarda yer alan kuluçka firmalarıyla restoran ve kafe gibi ticari işletmelerden 2 ay boyunca kira alınmamasını kararlaştırdı. Ayrıca bu kampüslerdeki Ar-Ge ve tasarım firmalarının da kira ödemelerinin ertelenmesi ve ödeme planında kolaylık sağlanması amaçlanıyor.

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