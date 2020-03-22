Tıbbi ve aromatik bitki ihracatından 160 milyon $

GIDA, sağlık ve kozmetik alanlarında kullanılan defne, maviyemiş, kekik, keçiboynuzu, biberiye, kestane ve adaçayı gibi tıbbi ve aromatik bitkilerin ihracatı ekonomiye katkı sağlıyor. Bu ürünlerin dış satımından geçen yıl 160 milyon dolar gelir elde edildi. Orman Genel Müdürlüğü (OGM) yetkililerinden alınan bilgiye göre, Türkiye, biyolojik çeşitlilik açısından tüm Avrupa'nın sahip olduğu zenginliği tek başına bünyesinde barındırıyor. Dünya defne ihtiyacının yüzde 90'ı Türkiye tarafından karşılanıyor. Defnenin, sabit yağ, kozmetik ve kimya sanayisinde işlenmiş ürünlerinin ihracatı bugün yaklaşık 50 milyon dolara ulaştı.



DÜNYA BİZDEN ALIYOR

Taze veya kurutulmuş meyve halinde veya katkı maddesi olarak gıda ve ilaç sanayisinde kullanılan maviyemişten yıllık 445 ton üretiliyor ve ihracatından yaklaşık 8,2 milyon dolar gelir elde ediliyor. Türkiye, dünya kekik ticaretinin yaklaşık yüzde 70'ini elinde tutuyor. Kekikten geçen yıl 54 milyon dolar, yağından ise 3,5 milyon dolar gelir elde edildi.

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