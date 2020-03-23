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Haberler Ekonomi Altın fiyatları ne kadar? 23 Mart Pazartesi gram altın, çeyrek altın, yarım altın fiyatları...

Altın fiyatları ne kadar? 23 Mart Pazartesi , , yarım altın fiyatları...

Altın fiyatları ne kadar? 23 Mart Pazartesi gram altın, çeyrek altın, yarım altın fiyatları...

23.03.2020, 08:48

Altın fiyatlarında yaşanan son dakika gelişmeleri merak ediliyor. Altın yatırımcısı altın fiyatlarını yakından takip ediyor. Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs altın piyasasını nasıl etkiledi? Altın fiyatları yükseldi mi? İşte 23 Mart Pazartesi altın fiyatları...

Altın fiyatlatı yeni haftaya nasıl başladı? Gram altın ne kadar? Çeyrek altın yükseldi mi? gibi sorular vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Güvenli liman olarak tercih edilen altın, koronavirüs salgınından nasıl etkilendi? İşte 23 Mart Pazartesi altın fiyatları...

GRAM ALTIN NE KADAR?
ALIŞ: 314,90 TL
SATIŞ: 315,00 TL

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
ALIŞ: 506,04 TL
SATIŞ: 517,81 TL

YARIM ALTIN NE KADAR?
ALIŞ: 1.008,93 TL
SATIŞ: 1.035,62 TL

TAM ALTIN NE KADAR?
ALIŞ: 2.024,18 TL
SATIŞ: 2.064,90 TL

CUMHURİYET ALTIN NE KADAR?
ALIŞ: 2.100,00 TL
SATIŞ:2.132,00 TL

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Altın fiyatları ne kadar? 23 Mart Pazartesi gram altın, çeyrek altın, yarım altın fiyatları... haberine yapılan yorumlar ( yorum)

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