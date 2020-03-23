Aydın'da fırıncı esnafının talebi üzerine ekmeğe 25 kuruş zam yapıldı. Kentte yapılan zamla birlikte 1 lira 50 kuruşa satılmaya başlanan 200 gram ekmekle 100 gram simidin fiyatı eşitlenmiş oldu. Aydın'da ekmek fiyatına 2 yıldır zam yapılmadığını belirten Aydın Fırıncılar Odası Başkanı Kemal Akdağ, "Belirlenen tarifenin dışında fırıncılar rekabetten dolayı ekmeği ucuza satabilir ancak pahalıya satamaz" dedi.
KAZIM YÖRÜKCE
Aydın’da ekmek simit fiyatına çıktı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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