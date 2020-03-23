Aydın’da ekmek simit fiyatına çıktı

Aydın'da fırıncı esnafının talebi üzerine ekmeğe 25 kuruş zam yapıldı. Kentte yapılan zamla birlikte 1 lira 50 kuruşa satılmaya başlanan 200 gram ekmekle 100 gram simidin fiyatı eşitlenmiş oldu. Aydın'da ekmek fiyatına 2 yıldır zam yapılmadığını belirten Aydın Fırıncılar Odası Başkanı Kemal Akdağ, "Belirlenen tarifenin dışında fırıncılar rekabetten dolayı ekmeği ucuza satabilir ancak pahalıya satamaz" dedi.

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