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Haberler Ekonomi Aydın’da ekmek simit fiyatına çıktı

Aydın’da ekmek simit fiyatına çıktı

Aydın’da ekmek simit fiyatına çıktı
Giriş Tarihi: 23.3.2020

Aydın'da fırıncı esnafının talebi üzerine ekmeğe 25 kuruş zam yapıldı. Kentte yapılan zamla birlikte 1 lira 50 kuruşa satılmaya başlanan 200 gram ekmekle 100 gram simidin fiyatı eşitlenmiş oldu. Aydın'da ekmek fiyatına 2 yıldır zam yapılmadığını belirten Aydın Fırıncılar Odası Başkanı Kemal Akdağ, "Belirlenen tarifenin dışında fırıncılar rekabetten dolayı ekmeği ucuza satabilir ancak pahalıya satamaz" dedi.

KAZIM YÖRÜKCE

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