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Biyodizel sanayicilerinden ‘Üretim’ mesajı

Biyodizel sanayicilerinden ‘Üretim’ mesajı
Giriş Tarihi: 23.3.2020

Biyodizel Sanayi Derneği Başkanı Selçuk Borovalı, petrol fiyatlarındaki sert düşüş karşısında sektör olarak ekonomiye katkı sağlamaya ve istikrarla üretmeye devam edeceklerini bildirdi.

'GÜN KAZANÇ GÜNÜ DEĞİL'
Enerji sektöründe katma değeri arttıran yerli üretim modellerinin bugünlerde öneminin bir kez daha gündeme geldiğini ifade eden Borovalı, şunları söyledi: "Tamamen yerli kaynakların ekonomiye kazandırıldığı biyodizel üretim süreciyle ülkemizde 700 milyon liralık ekonomik değer ile ithal ikamesi yaratılmaktadır. Atık ekonomisi, tarımsal kalkınma ve istihdam kapasitesi alanlarında sağladığımız katkıyı sürdürme ve ileriye taşıma konusunda kararlıyız." Bu dönemi tüm paydaşların yararına olacak şekilde yönetme hedeflerinde olduklarına değinen Borovalı, "Bugün ticari kazanç sağlama günü değil. Sektör olarak ekonomiye sağladığımız faydalar zincirinin tüm halkalarını korumak istiyoruz" dedi.

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