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Haberler Ekonomi Dolar ne kadar? Euro ne kadar? 23 Mart Pazartesi döviz kuru...

? Euro ne kadar? Pazartesi kuru...

Dolar ne kadar? Euro ne kadar? 23 Mart Pazartesi döviz kuru...

23.03.2020, 08:53

Dolar ve euro fiyatlarında yaşanan son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. yatırımcısı koronavirüs salgınının döviz piyasasını etkilerini merak ediyor. Peki dolar yükseldi mi? Euro yeni haftaya nasıl başladı? İşte Pazartesi ...

Dolar ne kadar? Euro ne kadar? Dolar ve euro fiyatında yaşanan gelişmeler merakla takip ediliyor. Yatırım aracı olarak dövizi tercih edenler dolar ve euro fiyatlarındaki dalgalanmaları merak ediyor. Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını dolar ve euro fiyatını nasıl etkiledi? İşte 23 Mart Pazartesi döviz kuru...

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