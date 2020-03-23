Korona virüsü salgınına karşı İzmir'de bir gayrimenkul danışmanlığı firması müşterileriyle internet üzerinden iletişim kurmaya başladı. Mülklerin satış ya da kiralama işlemleri için e-imzayla yetki belgesi aldıklarını belirten Mümtaz Önal, "Mülke ayak basmadan sanal gerçeklik turlarıyla müşterilere online yer gösterimi yapıyor, sosyal medya üzerinden alıcılarla satıcıları karşı karşıya getirebiliyoruz" dedi.
Emlakta ‘sanal pazarlama’ dönemi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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