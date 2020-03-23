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Haberler Ekonomi Emlakta ‘sanal pazarlama’ dönemi

‘sanal pazarlama’ dönemi

Emlakta ‘sanal pazarlama’ dönemi
Giriş Tarihi: 23.3.2020

Korona virüsü salgınına karşı İzmir'de bir gayrimenkul danışmanlığı firması müşterileriyle internet üzerinden iletişim kurmaya başladı. Mülklerin satış ya da kiralama işlemleri için e-imzayla yetki belgesi aldıklarını belirten Mümtaz Önal, "Mülke ayak basmadan sanal gerçeklik turlarıyla müşterilere online yer gösterimi yapıyor, sosyal medya üzerinden alıcılarla satıcıları karşı karşıya getirebiliyoruz" dedi.

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