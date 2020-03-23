Kuyucak pazarında örnek uygulama

Aydın'ın Kuyucak ilçesindeki semt pazarında esnaf, korona virüsüne karşı sebze ve meyveleri poşetler halinde satışa sundu. Alışverişe gelen vatandaşlara da belediye ekiplerince, pazaryeri giriş ve çıkışında dezenfektan dağıtıldı. ayrıca Kuyucak Belediyesi ekipleri tarafından pazaryerinde dezenfeksiyon çalışmaları yapıldı. Kültür Sosyal İşler Müdürlüğü personeli de broşür dağıtarak vatandaşı ve esnafı bilgilendirirken, pazaryerinde dezenfektan ikramı uygulandı. Kuyucak Belediye Başkanı Metin Ertürk de zaruri ihtiyaçları olmadığı sürece insanların dışarıya çıkmamalarını isteyerek, vatandaşlara "Evinizde kalın" çağrısında bulundu.

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