“Lütfen canınız ve canlarınız için evde kalın”

İzmir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli, korona virüsü salgınının ciddiyetine dikkat çekerek vatandaşa "Lütfen evde kalın, canınızı ve canlarınızı sahip çıkın" mesajı verdi. Yeni Asır'a konuşan başarılı iş insanı, şunları söyledi: "İşimizi imkan varsa mutlaka evden yürütmeliyiz. Ben öyle yapıyorum, tüm ekibimle birlikte iş koordinasyonunu evden yönetiyoruz. Banka ve yöneticilerle telekonferansla görüşüyoruz. Önce tedbir sonra dua ile bu süreci hep birlikte atlatacağız."

KÜRESEL ZİNCİR KIRILDI

"Sağlık Bakanlığımız ve tüm birimlerin aldığı tedbirlere sonuna kadar uymak bir vatandaşlık görevidir" diyen Kestelli; herkesin önce kendisi, sonra da ailesi ve ülkesi için çok dikkatli ve tedbirli olması gerektiğini söyledi. Korona salgını, küresel ekonomide bir süredir var olan yavaşlama eğilimini sert bir şekilde küçülmeye çevirdiğini belirten başarılı iş insanı Işınsu Kestelli "Küresel tedarik zincirlerinin kırıldığı, serbest dolaşımın fiilen ortadan kalktığı olağanüstü bir dönem yaşıyoruz. Bu krizin az ya da çok, tüm dünyanın refahından çalacağına hiç şüphe yok. Ama önce sağlık. Bu işin şakası yok" dedi. Evde işten kalan zamanını da mümkün olduğunca iyi değerlendirmeye çalıştığını söyleyen Kestelli, "Hasret kaldığım koltuğumda kitap okuyup dinlenerek, aileme güzel yemekler yaparak, müzik dinleyerek günlerimi geçiriyorum. Egzersiz yapmayı da ihmal etmiyorum" diye konuştu.

Fatih ŞENDİL