Petrol fiyatlarındaki düşüş sevindirdi

Suudi Arabistan ve Rusya'nın üretim kesintisi konusunda anlaşamaması ve korona virüsünün dünya ekonomisini olumsuz şekilde etkilemesi, petrol fiyatlarına da yansıdı. Petrol fiyatlarındaki indirim sürücülerin yüzünü güldürdü. Son indirimle birlikte İzmir'de 5.50 TL'den satılan motorin, 5.30 TL'ye indi. Tüketicilerin yüzünü güldüren indirimler, akaryakıt istasyonlarında da etkisini gösterdi. İzmir'de bir akaryakıt istasyonu müdürü Furkan Muhtaroğlu, "Gelen indirimlerle birlikte iki yakıtta da 1 TL'lik düşüş yaşandı. Daha önce aracının deposunu yaklaşık 300 TL'ye dolduran vatandaş, aynı depoyu 220- 230 TL'ye doldurabiliyor" dedi.