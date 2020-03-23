Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ödeme süreleri hakkında açıklama yaptı

Son dakika... Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Twitter hesabından açıklama yaptı. Bakan Albayrak, "Vatandaşlarımızdan gelen talep doğrultusunda; 26 Mart 2020 tarihine kadar verilmesi gereken Katma Değer Vergisi beyanname verme ve ödeme süreleri 24 Nisan, 31 Mart’a kadar verilmesi gereken Ba-Bs formlarının verilme süresi de 30 Nisan gün sonuna kadar uzatılmıştır." dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Katma Değer Vergisi beyanname ödeme süreleriyle ilgili açıklama yaptı. Bakan Albayrak, "Vatandaşlarımızdan gelen talep doğrultusunda; 26 Mart 2020 tarihine kadar verilmesi gereken Katma Değer Vergisi beyanname verme ve ödeme süreleri 24 Nisan, 31 Mart'a kadar verilmesi gereken Ba-Bs formlarının verilme süresi de 30 Nisan gün sonuna kadar uzatılmıştır." ifadelerini kullandı.