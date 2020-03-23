Su ürünlerinde 2023 hedefi 2 milyar dolar

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 2023 yılında su ürünleri ihracatını 1 milyardan 2 milyar dolara çıkarmayı hedeflediklerini söyledi.

Türkiye'nin su ürünleri yetiştiriciliği konusunda başarılı çalışmalar yaptığını vurgulayan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Toplam yetiştiricilik üretimi içinde bir önceki yıla göre çipura üretimi yüzde 29.8 artışla 100 bin ton, levrek üretimi yüzde 17.4 artışla 137 bin ton ve alabalık üretim miktarı yüzde 9.8 artışla 125 bin ton olarak gerçekleşti" dedi. 2019 yılındaki su ürünleri ihracatının miktar olarak 200 bin tona, değer olarak yaklaşık 1 milyar 20 milyon dolara ulaştığını belirten Bakan Pakdemirli, "Bir önceki yıla göre miktar olarak yüzde 12,4 ve değer olarak yüzde 7,7 artış göstermiştir" diye konuştu.

"VİTES BÜYÜTTÜK"

Türkiye'nin su ürünleri yetiştiriciliği konusunda dünyanın önde gelen ülkeleri arasında olmasını hedeflediklerini vurgulayan Pakdemirli, şunları kaydetti: "Türkiye'de su ürünleri yetiştiriciliği konusunda 2023 yılına yönelik hedefler koymuştuk. Bu hedefleri geçen yıl itibarıyla tutturarak, 1 milyar dolardan daha fazla ihracat yapmaya başladık. Hedefimizi yeniledik, vites büyüttük. 1 milyar dolar olan ihracat hedefimizi şimdi 2 milyar dolara çıkardık. Su ürünlerinde, Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yılı olan 2023 yılında hedef, 2 milyar dolarlık ihracat yapmak."