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bir indirim daha geliyor

Benzine bir indirim daha geliyor

24.03.2020, 09:40 Güncelleme Tarihi: 24.03.2020,10:16

dakika: Dün 27,54 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı, günü 27,03 dolar seviyesinde tamamladı. Hal böyle olunca petrol piyasasında yaşanan gerileme motorin ve benzin fiyatına indirim olarak yansıyor. indirim haberleri gelmeye devam ediyor. bu gece yarısından itibaren 22 kuruş daha indirim yapılacak.

Petrol fiyatlarındaki düşüşle birlikte benzin fiyatlarında da gerileme devam ediyor. Benzine bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 22 kuruş indirim gelmesi bekleniyor.

Koronavirüs salgını nedeniyle petrole olan talebin düşmesiyle birlikte fiyatlarda da gerileme yaşanıyor. Fiyatlardaki düşüş benzine de olumlu yansıdı.

Benzin fiyatlarının bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 22 kuruş düşmesi bekleniyor.

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