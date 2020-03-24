‘Bu destek piyasaları rahatlattı’

İstanbul Medipol Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kerem Alkin, üç kamu bankasının korona virüsü ile mücadelede uygulamaya koydukları destek paketlerini değerlendirdi. Üç kamu bankasının personel maaş ödemesi anlaşması olan şirketlere şubat ayındaki mevcut personel istihdam sayılarını korumaları koşuluyla 3 ay boyunca finansal destek vereceğini ifade eden Alkin, "Gerekli tedbirlerin alınması piyasaları rahatlatır. Bu dönem içinde piyasanın nakit ihtiyacı son derece önemli. Dolayısıyla firmalar tarafından kesilen çeklerin bu çeki alan firmalarca tahsilatı ve dolayısıyla ekonomide nakit paranın dönmesi son derece önemli. Üç kamu bankamızda kendileri adına olan çekleri piyasada firmalar tarafından kesilmişse bu çeklerin ödenebilmesi adına kendi müşterileri olan firmalara nakit kredi limiti tahsisi gerçekleştirebilecekler. Firmalarımızın nakit sıkıntısına girmemeleri ve işlerini idame ettirebilmeleri adına o şirketlerimize verilen kurumsal kredi kartlarında da limit artırımı veya destek verilmesi anlamında bazı düzenlemeler yapıldığını görüyoruz. Bankalarımızın çok önemli kararları açıklamaları piyasaları rahatlatacaktır" diye konuştu.

TOLGA TEKİN