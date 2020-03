‘Çiftçi üretmezse aç kalırız’

Tire Süt Kooperatifi Başkanı Mahmut Eskiyörük, bu zor günlerde çiftçilere sahip çıkılması ve bunun için de yerli üreticilerin ürettiği ürünlerin tüketilmesi çağrısında bulundu. Halkın korona virüs salgını nedeni ile eve kapanmak zorunda kaldığına dikkat çeken Eskiyörük, "Maalesef çiftçilerimizin böyle bir şansı yok, çünkü çiftçiler de evine kapanır, üretemezse bu defa insanlar aç kalır. Tarımın önemi göz ardı edilemez" dedi.

RİSKE GİRİYORLAR

Korona virüs salgını nedeni ile yurt genelindeki birçok vatandaşa zorunlu olmadıkça evlerinde çıkmamaları yönünde yetkililerden uyarılar geldi. Vatandaşların uyarıları dikkate almasını ancak salgın nedeni ile tarım sektöründeki sıkıntıların da göz ardı edilmemesi gerektiğinin altını çizen Mahmut Eskiyörük, "Soframıza baktığımızda her şeyi üreten çiftçi. Evinde virüs salgınının geçmesini beklemeden riske girerek tarlasında gıdamızı üretip karnımızı doyuruyorsa çiftçimize sahip çıkmaya mecburuz. Korona virüsü salgını tehditi devam ederken, bir de açlık tehlikesi ile karşılaşmamamız için temel gıda üretimini güvence altına almalıyız. Bu nedenle Devlet; et, süt, bakliyat gibi temel gıda maddelerinin ürün desteğini artırmalıdır" diye konuştu.



'Primleri artırabiliriz'

Gıda üretiminin teminatının üretici, üreticinin teminatının da kooperatifler olduğuna dikkat çeken Başkan Eskiyörük, "Temel gıda olan et ve süt için, yemin kilosuna 10 kuruş, sıcak süte 5 kuruş, soğuk süte 10 kuruş, kontrollü toplanan ve örgütüyle pazarlanan soğuk süt primini de 20 kuruşa çıkararak, bu bedeli hak eden üreticinin yüzünü güldürmeliyiz" çağrısı yaptı.