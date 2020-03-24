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feribot seferleri fırtına nedeniyle iptal edildi

Gökçeada feribot seferleri fırtına nedeniyle iptal edildi

24.03.2020, 23:30 Güncelleme Tarihi: 24.03.2020,23:31

'nin kuzeyinde etkili fırtına nedeniyle yarın 'ya yapılması planlanan feribot seferlerinin tümü iptal edildi.

Çanakkale Boğazı ile adalar hattında yolcu ve araç taşıyan GESTAŞ AŞ'den yapılan açıklamaya göre, yarın bölgede etkili olması beklenen fırtına dolayısıyla Gökçeada-Kabatepe ve Kabatepe-Gökçeada feribot seferleri gerçekleştirilemeyecek.

ADA SEFERLERİNDE YENİ TARİFE

GESTAŞ'ın Gökçeada ve Bozcaada feribot seferleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yarından geçerli olmak üzere yeniden düzenlendi.

Buna göre, 07.00 ve 17.00 saatlerinde Gökçeada-Kabatepe, 10.00 ve 18.00'de Kabatepe-Gökçeada seferleri yapılacak.

Bozcaada-Geyikli seferleri 07.15 ve 18.00 saatlerinde, Geyikli-Bozcaada seferleri de 08.00 ve 19.00'da olacak.

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