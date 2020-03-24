İran’a demiryoluyla ihracat devam ediyor

Yeni tip korona virüs önlemleri kapsamında araç ve yolcu giriş çıkışlarının kapatıldığı İran'a ihracat, Van üzerinden demir yoluyla kontrollü şekilde yapılıyor. Türkiye'nin birçok yerinden Van'a getirilen kağıt, çinko, seramik yapıştırıcı, soya küspesi, yonga levha, marangoz cevheri, demir yolu rayı, çinko, traktör dış lastiği, teneke sacı, kağıt teneke ve muz, 168 vagonla dezenfeksiyon işlemlerinin ardından sınırda lokomotif değişimi yapılarak İran'a gönderildi.