Yeni tip korona virüs önlemleri kapsamında araç ve yolcu giriş çıkışlarının kapatıldığı İran'a ihracat, Van üzerinden demir yoluyla kontrollü şekilde yapılıyor. Türkiye'nin birçok yerinden Van'a getirilen kağıt, çinko, seramik yapıştırıcı, soya küspesi, yonga levha, marangoz cevheri, demir yolu rayı, çinko, traktör dış lastiği, teneke sacı, kağıt teneke ve muz, 168 vagonla dezenfeksiyon işlemlerinin ardından sınırda lokomotif değişimi yapılarak İran'a gönderildi.
İran’a demiryoluyla ihracat devam ediyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.