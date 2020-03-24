Kamu bankaları vatandaşın yanında

Korona virüsünün ekonomiye etkilerini azaltmak amacıyla üç kamu bankası alacaklarını erteleme kararı aldı. Bankalar çalıştıkları firmalara 3 aylık maaş ödemeleri kadar kredi imkanı sunacak. İşte destek paketlerinin ayrıntıları...

Korona virüsünün etkilerini azaltmak için kamu bankaları da harekete geçti. Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank alacaklarını erteledi. Kredi borçlarını erteleyen Ziraat Bankası, nakit akışı bozulanlara 6 ay erteleme, personel maaşları için kredi ve ayrıca ilave nakit ile işletme sermayesi için krediler gibi destekleri açıkladı. Vakıfbank ve Halkbank'ta da önemli destekler dikkat çekti. Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, kamu bankalarının sorumluluklarını yerine getirdiğini belirtti.

ÖZEL BANKALARA ÇAĞRI

Albayrak, "Devlet-millet ve iş dünyası el ele bu badirenin üstünden geleceğiz. Bu değerli adımlara özel bankalarımızın da eşlik edeceğine inanıyorum" dedi. Konuyu değerlendiren EBSO Başkanı Ender Yorgancılar da vatandaşın bu sayede rahatlayacağını söyledi. Yorgancılar, "Açıklanan paketler ve Bakanımız Berat Albayrak'ın destekleri çok önemli. Özel bankalar da bunu takip etmeli" dedi. Özel bankalar arasında ise ilk adım DenizBank'tan geldi. Banka, talep durumunda ödemelerde 3 ay erteleme yapılacağını duyurdu.

Ziraat Bankası

1- 31.03.2020 tarihi dönem sonu taksit, faiz ve anaparasını ödeyemeyen firma ve bireysel müşterilerin talepleri üzerine söz konusu ödemeler ötelenecek. 2- Nakit akışı bozulduğu için ödeme sorunu yaşayan müşterilerimizin mevcut kredilerinin 6 aya kadar ödemesiz dönem olmak üzere, turizm gibi dönemsel faaliyeti olan sektörlerde ise 12 aya kadar ilave süre tanınmak suretiyle, uygun vadeli yapılandırma uygulamalarının geliştirilmesine karar verildi. 3- Personel maaşlarını, banka üzerinden ödeyen firmaların 2020 Şubat ayı sonu itibarıyla mevcut istihdamlarını azaltmamaları kaydıyla önümüzdeki 3 aylık personel maaş gideri kadar ilave limit imkanı verilmesine imkan verildi. 4- Kredili müşterilerimiz tarafından banka üzerine keşide edilmiş çeklerinin ödenmesi amacıyla kullanılmak üzere genel kredi limitlerinin artırılarak ilave nakit kredi limiti tahsis edilecek. 5- İşletme sermayesi ihtiyaçlarını karşılamak üzere bankanın kurumsal kredi kartı ve DBS limiti bulunan müşterilerin kurumsal kart limitlerinin artırılması, tedbirlerini bugünden itibaren uygulamaya alındı.



Vakıfbank

1- Firmaların, 31 Mart devre sonu faizleri de dahil, 30 Haziran tarihine kadarki tüm kredi taksitleri ve ödemeleri konusunda esneklik sağlanacak. 2- İstihdam koruma amaçlı kredi taleplerini karşılamak amacıyla işletmelere '3 aylık maaş gideri' kadar uzun vadeli kredi kullandırılacak. 3- İşletmelerin mevcut kredilerinin kendi nakit akışlarına uygun ve sektörel durumlarına göre ödemesiz dönemli olarak yeniden yapılandırılacak. 4- Turizm ve şehir içi toplu taşıma dahil en çok etkilenen sektörlere özgü krediler 12 aya kadar ödemesiz dönemli olarak yapılandırılacak. 5- Firmaların kamusal ödeme yükümlülüklerini kolaylaştırmak amacıyla nakit yönetim limitlerinin artırılarak, bu limitlerden yapılacak ödemelere 3 ay ödemesiz, 12 aya kadar taksit imkanı verilecek. 6- VBanko Çek ürünü limiti ve yaygınlığının artırılarak, bankacılık garanti imkanının dolaşıma sürülmesi yoluyla nakit ihtiyacının azaltılması ve maliyetsiz finansman imkanı sağlanacak. 7- Bireysel kredi müşterilerinin taksit ve kredi kartı ödemeleri 3 aya kadar ötelenebilecek. VakıfBank şubeleri özveriyle çalışmaya devam edecek.

Halkbank

1- 31 Mart'a kadarki taksit, faiz ve anaparasını ödeyemeyen firmalar ile bireysel müşteriler bu döneme dair ödemelerini erteleyebilir. 2- Esnaf ve sanatkarların talep etmeleri halinde kullanmış oldukları krediler Nisan, Mayıs ve Haziran aylarında vadeleri gelecek olan anapara ve faiz ödemeleri, ödeme vadelerinden itibaren 3 ay süreyle ve faizsiz olarak ertelenecek. 3- Nakit akışı bozulduğu için ödeme sorunu yaşayan müşterilere 6 aya kadar ödemesiz, kredilerini uygun vadeli yapılandırma imkanı sunulacak. 4- Personel maaşlarını Halkbank üzerinden ödeyen firmalara istihdamlarını Şubat sonuna göre azaltmamaları şartıyla gelecek 3 aylık dönem boyunca personel maaş gideri kadar ilave kredi limiti verilecek. 5- Bankanın kredili müşterileri tarafından Halkbank üzerine keşide edilmiş çeklerin ödenmesi amacıyla genel kredi limitleri artırılarak, firmalara ilave nakit kredi limit tahsis edilecek. 6- İşletme sermayesi ihtiyaçlarını karşılamak üzere Halkbank kurumsal kredi kartı ve Doğrudan Borçlandırma Sistemi limiti bulunan firmaların kurumsal kart limitleri artırılacak.