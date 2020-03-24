KDV ödeme süreleri 30 Nisan’a uzatıldı

Hükümet ve kamu bankaları korona virüsle mücadelede vatandaşların ve esnafın zarar görmemesi için destek paketlerini peş peşe açıklarken, bir müjde de Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan geldi. Sosyal paylaşım sitesi twitter'daki hesabından paylaşımda bulunan Bakan Albayrak, "Vatandaşlarımızdan gelen talep doğrultusunda; 26 Mart 2020 tarihine kadar verilmesi gereken Katma Değer Vergisi beyanname verme ve ödeme süreleri 24 Nisan, 31 Mart'a kadar verilmesi gereken Ba-Bs formlarının verilme süresi de 30 Nisan gün sonuna kadar uzatılmıştır" açıklamasını yaptı. Albayrak bu paylaşımını takip eden ikinci açıklamasında ise, "Ayrıca Belediyelerin aylık vergi payı ödemelerinde borçlarına karşılık yapılan 3 milyar TL'lik 3 aylık (Nisan- Mayıs-Haziran) kesinti yapılmayacaktır. Böylece tüm belediyelere, korona virüs ile mücadele kapsamında önemli bir kaynak sağlanmış olacak" ifadelerini kullandı.