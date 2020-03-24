Kuyumcular kepenk kapattı

İzmirli kuyumcular korona virüs salgını nedeniyle kepenklerini kapattı. İzmir Kuyumcular Odası Başkanı Turgay Baransel, 15 gün boyunca iş yerlerinin kapalı olacağını açıkladı. Baransel, "Virüsün para yoluyla geçme olasılığı çok yüksek. Onun için biz oda olarak kuyumcuların tamamen kapalı kalması kararını aldık. Çoğu meslektaşımız buna uydu. Hep birlikte önlem almamız gerekiyor. Kuyumcular bu sürede dükkanlarını açmasın. Zaten borsa kapalı" diye konuştu.