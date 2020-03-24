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Haberler Ekonomi Manisa'da 850 şişe sahte dezenfektan ele geçirildi

'da 850 şişe sahte dezenfektan ele geçirildi

Manisa'da 850 şişe sahte dezenfektan ele geçirildi

24.03.2020, 23:36

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezindeki bir adreste sahte el dezenfektanı imal edildiği bilgisi üzerine operasyon düzenledi.

Adreste yapılan aramada, 850 şişe dezenfektan, 300 adet boş şişe, 400 adet sprey başlığı ve 2 bin 500 adet etiket ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheli N.M'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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