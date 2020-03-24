‘Özel bankalar da elini taşın altına koymalı’

Türkiye'nin Covid-19 salgınıyla mücadelesi sürerken, 3 kamu bankasının işletmelere ve bireylere mücadele destek paketleri sunduğunu hatırlatan İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (İESOB) Başkanı Zekeriya Mutlu, özel bankaların da elini taşın altına sokması gerektiğini söyledi. Kamu bankalarının açıkladıkları destek paketleri ile, 31 Mart'ta ödenmesi gereken kredi ödemelerini erteleyerek, ilave kredi limiti tahsis ettiklerine dikkat çeken Mutlu, "Açıklanan paketlerde Ziraat Bankası, firmalara ilave kredi limiti tahsis edileceğini, 31 Mart'ta ödenmesi gereken kredi ödemelerinin ertelendiğini duyururken; Vakıfbank da 9 maddelik destek paketini açıkladı. Paket içinde kredi yapılandırmadan, kredi ödemelerinde esneklik sağlanmasına kadar birçok madde bulunuyor" diye konuştu.

MÜCADELEYE KATKI

Halkbank'ın da hem bireysel hem de firmaların kredi ödemelerinde erteleme yapılacağını duyurduğunu hatırlatan Mutlu, salgın ile mücadele için her kesime görev düştüğünü belirterek, "Üç büyük bankamıza teşekkür ediyoruz. Ancak böylesine zor bir dönemde özel bankalar da ekonomiye destek vermek adına verilen mücadeleye katkı koymalı. Her kesimin özveri ile destek verdiği mücadelede özel bankalar geri kalamaz. Özel bankaların da özellikle küçük işletmelerin kredi ödemelerini ertelemesini, kesime yeni finans olanakları sunmasını mevcut durumun getirdiği bir mecburiyet olarak görüyoruz" açıklamasını yaptı.



'Durumu kritik olan esnafa öncelik verilmeli'

Türkiye'nin içinde bulunduğu dönemde ekonominin çarklarının adeta durduğunun altını çizen Başkan Zekeriya Mutlu, "Tabii ki durumun ne kadar süreceği belirsizken, tüm işletmelere destek olunmalı. Ancak sınırlı sermaye yapısı ile dayanma gücünü zorlayan, durumu oldukça kritik olan esnaf sanatkarlara da öncelik verilmeli, özel bankalar da üyelerimize kolaylıklar getirmelidir" dedi.