Altın fiyatları ne kadar? 25 Mart Çarşamba gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın fiyatları...

Altın fiyatları bugün ne kadar? Güvenli liman olarak tercih edilen altın, bugüne nasıl başladı? Koronavirüs salgını altın piyasalarını ne yönde etkiledi? Altın fiyatları yükseldi mi? İşte 25 Mart Çarşamba altın fiyatları...

Altın fiyatları ne kadar? İstanbul Kapalıçarşı'da, dün kapanışta çeyrek altın 542,00 lira, Cumhuriyet altını 2.214,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise önceki kapanışa göre yüzde 3,25 yükselişle 333,50 liradan işlem gördü. İşte 25 Mart Çarşamba altın fiyatları... GRAM ALTIN NE KADAR?

ALIŞ: 332,51 TL

SATIŞ: 334,11 TL ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

ALIŞ: 509,57 TL

SATIŞ: 521,42 TL YARIM ALTIN NE KADAR?

ALIŞ: 1.015,96 TL

SATIŞ: 1.042,84 TL TAM ALTIN NE KADAR?

ALIŞ: 2.038,28 TL

SATIŞ: 2.079,29 TL CUMHURİYET ALTIN NE KADAR?

ALIŞ: 2.110,00 TL

SATIŞ: 2.142,00 TK