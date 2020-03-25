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Haberler Ekonomi Bakan Varank müjdeyi verdi! KOSGEB alacakları için 3 ay erteleme!

müjdeyi verdi! alacakları için 3 ay erteleme!

Bakan Varank müjdeyi verdi! KOSGEB alacakları için 3 ay erteleme!

25.03.2020, 10:15

Sanayi ve , aracılığıyla dezenfektan, koruyucu elbise, maske gibi ürünlerin yerli üretimine işletme başına 6 milyon TL’ye kadar destek vereceklerini, KOSGEB alacaklarını da 3 ay ertelediklerini açıkladı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, yeni tip korona virüse karşı KOBİ'lere kalkan olacak 3'lü koruma paketini açıkladı. KOSGEB aracılığıyla dezenfektan, koruyucu elbise, koruyucu gözlük, maske, eldiven gibi ürünlerin yerli üretimine işletme başına 6 milyon TL'ye kadar destek vereceklerini ifade eden Bakan Varank, "KOSGEB alacaklarını 3 ay erteliyoruz. KOSGEB projelerine de 4 ay ek süre vereceğiz" dedi.

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