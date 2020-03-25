Başkan Erdoğan imzaladı! O ürünlerde vergi sıfırlandı

Son dakika...Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla bazı ürün ve cihazlara ilişkin vergi oranlarında değişiklik yapıldı. Kolonya ve dezenfektan üretiminde kullanılan etil alkol ithalatına uygulanan gümrük vergisi sıfırlandı.

Son dakika... Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan ithalat rejimi kararına ek karar uyarınca, dökme etil alkol ithalatı, "nihai kullanım mevzuatı kapsamında indirimli gümrük vergisi uygulanacak tarım ürünleri listesi"ne eklendi.



Aynı gazetede yer alan ithalat rejimi kararına ek kararda değişiklik yapılmasına dair Cumhurbaşkanı kararı uyarınca, ilgili gümrük tarife istatistik pozisyonunda "mekanoterapi cihazları; masaj cihazları; psikotekni cihazları; ozonoterapi, oksijenoterapi, aeroterapi, suni teneffüs veya diğer terapik teneffüs cihazları" başlığı altında yer alan "cihazlar" söz konusu tablo kapsamında çıkarıldı.



Tablo kapsamında bu cihazların bazı ülkelerden ithalatında %13 ilave gümrük vergisi uygulanıyordu..