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ne kadar? Euro ne kadar? Çarşamba kuru...

Dolar ne kadar? Euro ne kadar? 25 Mart Çarşamba döviz kuru...

25.03.2020, 08:57

ve euro fiyatlarında son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını piyasalara nasıl bir etki bıraktı? Dolar yükseldi mi? Euro ne kadar oldu? İşte Çarşamba kuru...

Dolar ne kadar? Euro ne kadar? Döviz fiyatlarında yaşanan dalgalanmalar merakla takip ediliyor. Dövizi yatırım aracı olarak tercih edenler döviz kurundaki son dakika gelişmeleri ve koronavirüsün döviz kuruna etkileri araştırılıyor. İşte 25 Mart Çarşamba döviz kuru...

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