Halkbank’tan esnafa 50 bin liralık destek

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Halkbank'ın "esnafa ekonomik destek" paketleriyle ilgili sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Albayrak, "Halkbank aracılığıyla esnafımız için çok önemli iki desteği devreye alıyoruz" dedi. Albayrak resmi twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Hazine destekli bu iki finansman aracını, hiçbir ayrım yapmaksızın, tüm esnafımızın hizmetine sunuyoruz. Ekonomik İstikrar Kalkanı ile iş dünyamızın ve esnafımızın yanındayız" ifadelerini kullandı. Bakan Albayrak paylaşımının sonuna da #Birlikte- Başaracağız etiketi koydu. Esnaf Destek Paketi kapsamında, bugüne kadar faiz destekli kredilerden yararlanmamış olan esnaf ve sanatkarların da imkanlardan istifade edebilmesi amaçlanıyor.

FAİZ YÜZDE 4.5

Esnaf ve sanatkârların ağırlıklı olarak faaliyet göstermekte olduğu, perakende ticaret, ulaştırma, imalat ve yiyecekkonaklama meslek kolları başta olmak üzere esnaf ve sanatkârlara yüzde 4.5 faiz oranı ile 25 bin lira limitli İşletme kredisi kullandırılması amaçlanıyor. PARAF ESNAF KART

İşletme kredisi yanında 3 ay ödemesiz dönemli, 12 aya kadar vadeli, 25 bin liraya kadar limitli Paraf Esnaf Kart ile esnaf ve sanatkârlar mal ve hizmet alımlarında taksitli ve vadeli işlem yapabilecek, çek ve senet işlemlerini kart üzerinden gerçekleştirerek nakit akışlarını düzenleyebilecek, çalıştıkları tedarikçilerden de avantajlar sağlayabilecek.



65 YAŞ ÜSTÜ UNUTULMADI

Bakan Albayrak, paylaşımının devamında, 65 yaş üzerindeki vatandaş ve kronik rahatsızlığı bulunan vergi mükelleflerinin de ödemelerini sokağa çıkma kısıtlamasının sonuna kadar ertelediğini duyurdu. Albayrak'ın paylaşımı şöyle: "65 yaşın üzerinde olması ya da kronik rahatsızlığı bulunması nedeniyle sokağa çıkamayacak olan vergi mükellefi vatandaşlarımızın beyanname ve ödemeleri yasağın sonuna kadar ertelenmiştir."



"KDV ödemelerini 6'şar ay öteliyoruz"

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter hesabından yaptığı açıklamayla Nisan, Mayıs ve Haziran'da muhtasar ve KDV beyannamelerine ilişkin ödemeleri 6'şar ay ötelediğini açıkladı. Albayrak, "Nisan, Mayıs ve Haziran'da muhtasar ve KDV beyannamelerine ilişkin ödemeleri 6'şar ay öteliyoruz. Bu aylarda verilmesi gereken muhtasar ve KDV beyannameleri de verilmeyecek. Beyannameleri 27 Temmuz'a erteliyoruz" ifadelerini kullandı.