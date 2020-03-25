Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan FİKKO toplantısı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak telekonferans yöntemi ile Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesi toplantısını gerçekleştirdi. Resmi Twitter hesabından toplantıya ilişkin paylaşımda bulunan Bakan Albayrak, "İnsanımız merak etmesin, ihtiyaç duyulan her alanda gerekli adımları atmaya devam edeceğiz." ifadelerine yer verdi.

Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesi toplantısını telekonferans yöntemi ile gerçekleştiren Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sosyal medyadan " #BirlikteBaşaracağız" etiketi ile Twitter hesabından mesaj verdi. "İNSANIMIZ MERAK ETMESİN" Bakan Albayrak paylaşımında, "Ekonomik İstikrar Kalkanı kapsamında geldiğimiz noktayı, küresel gelişmeleri ve yol haritamızı Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesi (FİKKO) toplantımızda ele aldık. İnsanımız merak etmesin, ihtiyaç duyulan her alanda gerekli adımları atmaya devam edeceğiz. #BirlikteBaşaracağız" dedi.