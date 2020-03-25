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'tan flaş açıklama: “İş’e ” başlatıyoruz!

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan flaş açıklama: “İş’e Devam Desteği” başlatıyoruz!

25.03.2020, 15:54 Güncelleme Tarihi: 25.03.2020,16:04

Twitter'dan yaptığı son dakika açıklamasında, " Kalkanı kapsamında, kamu bankalarımız ve katılım finans kuruluşlarımızla; tüm sektörlerimiz, tüm firmalarımız için “İş’e ” başlatıyoruz. Hazine destekli KGF kefaleti sağlanan bu destek için şartımız istihdamın korunması olacak." dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Twitter'dan yaptığı son dakika açıklamasında, "Ekonomik İstikrar Kalkanı kapsamında, kamu bankalarımız ve katılım finans kuruluşlarımızla; tüm sektörlerimiz, tüm firmalarımız için "İş'e Devam Desteği" başlatıyoruz. Hazine destekli KGF kefaleti sağlanan bu destek için şartımız istihdamın korunması olacak." dedi.

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