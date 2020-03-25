  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Ekonomi İzmir’de AVM’ler kapatılıyor

’de ’ler kapatılıyor

İzmir’de AVM’ler kapatılıyor
Giriş Tarihi: 25.3.2020

İzmir Büyükşehir Belediyesi, yeni tip korona virüsü salgını nedeniyle il sınırları içerisindeki AVM'lerin faaliyetlerini durdurmalarını istedi. Yapılan açıklamada, İçişleri Bakanlığı genelgesi kapsamında kapatılan yerlere ilave olarak insan sirkülasyonunun yoğun, bulaşma riskinin yüksek olduğu alışveriş merkezlerinin de geçici süreyle faaliyetlerinin durdurulmasının uygun olacağına karar verdiği belirtildi. Karar İzmir'deki tüm AVM yönetimlerine elden tebliğ edildi.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

İzmir’de AVM’ler kapatılıyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
  • SON DAKİKA