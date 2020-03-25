İzmir’de AVM’ler kapatılıyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi, yeni tip korona virüsü salgını nedeniyle il sınırları içerisindeki AVM'lerin faaliyetlerini durdurmalarını istedi. Yapılan açıklamada, İçişleri Bakanlığı genelgesi kapsamında kapatılan yerlere ilave olarak insan sirkülasyonunun yoğun, bulaşma riskinin yüksek olduğu alışveriş merkezlerinin de geçici süreyle faaliyetlerinin durdurulmasının uygun olacağına karar verdiği belirtildi. Karar İzmir'deki tüm AVM yönetimlerine elden tebliğ edildi.