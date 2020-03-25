AK Parti, korona salgını sürecinde ekonomiye olumsuz yansımaların önlenmesi için hazırlığını tamamladı. 20 maddelik tedbir listesinde yer alan birçok düzenleme, Meclis'te görüşülen yasa teklifine eklenecek. Yapılacak eklemeler arasında kiracı esnafı sevindirecek bir madde yer alıyor. Buna göre 1 Mart-30 Haziran tarihleri arasında işyeri kirasının ödenmemesi, tahliye nedeni sayılmayacak.
Kirası ödenmeyen işyeri tahliye edilemeyecek haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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