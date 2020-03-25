  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Ekonomi Kirası ödenmeyen işyeri tahliye edilemeyecek

Kirası ödenmeyen işyeri tahliye edilemeyecek

Kirası ödenmeyen işyeri tahliye edilemeyecek
Giriş Tarihi: 25.3.2020

AK Parti, korona salgını sürecinde ekonomiye olumsuz yansımaların önlenmesi için hazırlığını tamamladı. 20 maddelik tedbir listesinde yer alan birçok düzenleme, Meclis'te görüşülen yasa teklifine eklenecek. Yapılacak eklemeler arasında kiracı esnafı sevindirecek bir madde yer alıyor. Buna göre 1 Mart-30 Haziran tarihleri arasında işyeri kirasının ödenmemesi, tahliye nedeni sayılmayacak.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Kirası ödenmeyen işyeri tahliye edilemeyecek haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
  • SON DAKİKA