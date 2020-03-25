Kirası ödenmeyen işyeri tahliye edilemeyecek

AK Parti, korona salgını sürecinde ekonomiye olumsuz yansımaların önlenmesi için hazırlığını tamamladı. 20 maddelik tedbir listesinde yer alan birçok düzenleme, Meclis'te görüşülen yasa teklifine eklenecek. Yapılacak eklemeler arasında kiracı esnafı sevindirecek bir madde yer alıyor. Buna göre 1 Mart-30 Haziran tarihleri arasında işyeri kirasının ödenmemesi, tahliye nedeni sayılmayacak.