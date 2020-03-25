  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Ekonomi Maskede de vergi sıfırlandı! Bakan Pekcan duyurdu

Maskede de vergi sıfırlandı! duyurdu

Maskede de vergi sıfırlandı! Bakan Pekcan duyurdu

25.03.2020, 09:50 Güncelleme Tarihi: 25.03.2020,10:07

Son dakika haberi... Kovid-19 tedbirleri kapsamında açıklama yapan Ticaret Bakanı Pekcan, "Tek kullanımlık tıbbi maskelerde yüzde 20 olarak uygulanan ilave gümrük vergisini kaldırdık" dedi

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, koronavirüs tedbirleri kapsamında açıklamalarda bulundu.

Ticaret Bakanı Pekcan: "Tek kullanımlık tıbbi maskelerde yüzde 20 olarak uygulanan ilave gümrük vergisini kaldırdık.

Ventilator, oksijen konsantratörü gibi solunum cihazları için yüzde 13 oranında uygulanan ilave gümrük vergisini de kaldırdık.

Kolonya ve dezenfektan üretiminde hammadde olarak kullanılan dökme etil alkol ithalatında hali hazırda yüzde 10 olarak uygulanan gümrük vergisini kolonya ve dezenfektan üreten sanayiciler için sıfırladık" dedi.

Başkan Erdoğan imzaladı! O ürünlerde vergi sıfırlandı

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Maskede de vergi sıfırlandı! Bakan Pekcan duyurdu haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
  • SON DAKİKA