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Müşteriler markete sırayla girecek

Müşteriler markete sırayla girecek
Giriş Tarihi: 25.3.2020

, 81 ilin valiliğine korona virüsü salgını ile mücadele kapsamında ek bir genelge daha gönderdi. Genelgeye göre, il ve ilçelerdeki küçük, büyük tüm marketler en fazla 09:00-21:00 saatleri arasında hizmet verebilecek.

İçişleri Bakanlığı genelgesine göre market içinde belirlenen sayıda müşteri var ise, içerden müşteri çıkmadan başka müşteri içeriye alınmayacak. Genelgeye göre, market içindeki en fazla müşteri sayısı, müşteriye doğrudan hizmet sunulan toplam alanın onda biri kadar olacak. Örneğin market 100 metrekare ise aynı anda içeride en fazla 10 müşteri bulunacak. İçerden müşteri çıkmadan başka müşteri alınmayacak. Dışarıdaki müşterilerin de en az bir metre mesafe ile beklemeleri gerektiği sürekli hatırlatılacak.

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