PTT, yaşlıların kalabalığa girmesini önlemek amacıyla bu kolaylığı sağladı.
PTT korona virüsüne karşı tedbirlerini artırdı. Bu kapsamda maaşını kurumdan alan 65 yaş üstü emekli hak sahiplerinin paraları, e-devlet üzerinden yapacakları başvuruyla evlerine kadar götürülecek.
PTT 65 yaş üstü emeklinin maaşını evinde ödeyecek haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.