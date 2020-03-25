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65 yaş üstü emeklinin maaşını evinde ödeyecek

PTT 65 yaş üstü emeklinin maaşını evinde ödeyecek
Giriş Tarihi: 25.3.2020

, yaşlıların kalabalığa girmesini önlemek amacıyla bu kolaylığı sağladı.

PTT korona virüsüne karşı tedbirlerini artırdı. Bu kapsamda maaşını kurumdan alan 65 yaş üstü emekli hak sahiplerinin paraları, e-devlet üzerinden yapacakları başvuruyla evlerine kadar götürülecek.

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