Saglık çalışanlarının ek ödemeleri belli oldu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın verdiği 'Korona virüsü salgınında büyük özveriyle çalışan sağlıkçılara tavandan ek ödeme yapılması' müjdesinin ardından, kimin ne kadar ödeme alacağı belli oldu. Üç ay boyunca verilecek olan ek ödeme tutarları şöyle: ✔ Doktor (1/4): ...................................6 bin lira

✔ Sağlık Bilimleri Lisansiyeri (1/4): ........ 1625 lira

✔ Ön lisans: .......................................1260 lira

✔ Lise (2/3): .......................................... 505 lira