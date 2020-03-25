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Haberler Ekonomi TİM’den maske seferberliği

’den maske seferberliği

TİM’den maske seferberliği
Giriş Tarihi: 25.3.2020

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, yeni tip korona virüsü salgını ile mücadele amacıyla, günlük 1 milyon adet maske ve 100 bin litre dezenfektanla üretim seferberliği başlattıklarını duyurdu. Gülle, dünya ekonomisini adım adım takip eden ihracatçılar olarak; bu küresel virüs salgınının tüm dünyaya öğrettiği bazı hususlar olduğunun altını çizerek, "İthalat ucuz olsa bile, gelemeyebilir. Yerli ve milli üretim bilinciyle her ürünü kendi ihtiyacımızın da ötesinde üretmek zorundayız. Bu yalın gerçeğin idrakiyle, vatan sathında verilen koronavirüse karşı sağlık mücadelesinde, bu mücadelenin kahramanları sağlık çalışanlarımızın her daim yanlarında olacağımıza söz veriyoruz" dedi.

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