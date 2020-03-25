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Haberler Ekonomi Toplu taşımaya ‘yüzde 50’ sınırlaması

Toplu taşımaya ‘yüzde 50’ sınırlaması

Toplu taşımaya ‘yüzde 50’ sınırlaması
Giriş Tarihi: 25.3.2020

İçişleri Bakanlığı'nın genelgesi ile toplu taşımada da önlemlerin artırılması amaçlandı. Buna göre il ve ilçelerdeki tüm şehir içi ve şehirler arası toplu taşıma araçları, yolcu taşıma kapasitelerinin yüzde 50'si kadar yolcu taşıyacak.

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