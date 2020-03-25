Toplu taşımaya ‘yüzde 50’ sınırlaması

İçişleri Bakanlığı'nın genelgesi ile toplu taşımada da önlemlerin artırılması amaçlandı. Buna göre il ve ilçelerdeki tüm şehir içi ve şehirler arası toplu taşıma araçları, yolcu taşıma kapasitelerinin yüzde 50'si kadar yolcu taşıyacak.