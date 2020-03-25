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Haberler Ekonomi Virüs savar ilaçlar 40 kente gönderildi

Virüs savar ilaçlar 40 kente gönderildi

Virüs savar ilaçlar 40 kente gönderildi
Giriş Tarihi: 25.3.2020

, Çin'den korona virüs tedavisi için getirilen ilaçlar ile ilgili açıklama yaptı. Bakan Koca, "'ya ulaşan ilaçlar, gece saatlerinde ambulans uçaklarla 40 şehre dağıtıldı" ifadelerini kullandı.

İLAÇ ETKİSİNE BAKILACAK
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Covid-19 için Çin'den yoğun bakımda tedavi süresini kısaltan ilacın alındığını açıklamış, yoğun bakımlarda kullanılmaya başlanan ilacın etkinliğinin önümüzdeki günlerde netleşeceğini söylemişti.

8 SAATTE DAĞITILDI
Ankara'ya ulaşan ilaçlar, gece saatlerinde ambulans uçaklarla 40 şehre dağıtıldı. İlaçların dağıtımı 8 saat sürdü. Yeni ilaçlar, yoğun bakım ünitelerinde tedavi gören Covid-19 hastaları için kullanılacak.

Aşı geliştirilmesi için fon hazır
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sağlık Bakanlığı Aşı Enstitüsü'nün yeni tip korona virüse (Covid-19) karşı aşı geliştirilmesi için harekete geçtiğini bildirdi. Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Bakanlığımızın Aşı Enstitüsü, bilim dünyamızın Covid-19'a karşı aşı geliştirmesi için harekete geçti. Umut verici her bilimsel çabayı destekleyeceğiz. Maliye Bakanlığımız fon oluşturmaya hazır" ifadesini kullandı.

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