ABD'de, hisseleri borsada işlem gören şirketlerin üst düzey yöneticilerinin, salgın nedeniyle piyasalarda yaşanan çöküş öncesinde toplam 9.2 milyar dolar değerinde hisse sattıkları belirtildi. En fazla hisse senedi satışı yapan isimlerin başında Amazon'un CEO'su Jeff Bezos'un geldiği ifade edildi.
ABD’li CEO’ların korona uyanıklığı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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