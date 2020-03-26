  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Ekonomi ABD’li CEO’ların korona uyanıklığı!

’li ’ların korona uyanıklığı!

ABD’li CEO’ların korona uyanıklığı!
Giriş Tarihi: 26.3.2020

ABD'de, hisseleri borsada işlem gören şirketlerin üst düzey yöneticilerinin, salgın nedeniyle piyasalarda yaşanan çöküş öncesinde toplam 9.2 milyar dolar değerinde hisse sattıkları belirtildi. En fazla hisse senedi satışı yapan isimlerin başında Amazon'un CEO'su Jeff Bezos'un geldiği ifade edildi.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ABD’li CEO’ların korona uyanıklığı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA