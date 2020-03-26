Her kesime rahat bir nefes aldıracak

Meclis’ten jet hızı ile geçen paket, emekliye bayram ikramiyelerinin erken ödenmesinden tüccara sicil affına, turizmcinin kirasından esnafın sigorta primine kadar her kesime kolaylık getiriyor.

TBMM Genel Kurulu, korona virüsü önlem paketini jet hızı ile kabul etti. Başkan Erdoğan'ın bir süre önce açıkladığı önlemleri de içeren paket, toplumun tüm kesimlerinin bu süreçte yaşadığı sıkıntıyı gidermeye dönük önlemler içeriyor. Korona virüsü önlemleri için yasal düzenleme gerektiren konulara yönelik AK Parti Grubu bir çalışma yaptı. Genel Kurul'da Torba Yasa Teklifi'nin görüşmeleri devam ederken, varılan uzlaşma sonucu önergeler jet hızı ile kabul edilip yasaya 15 madde eklendi.



Yargıda tüm süreler durdu

Korona virüsünü önlemek için evinde kalan vatandaşların yargı ile ilgili sıkıntı yaşamaması için dava açma, icra takibi, başvuru, şikayet, itiraz, ihbar, hak düşürücü süreler başta olmak üzere "yargılamalara ilişkin bütün süreler" 30 Nisan'a kadar durduruldu.



Kabul edilen yasa şu düzenlemeleri içeriyor:



KISMİ ÇALIŞMA ÖDENEĞİ: Faydalanmak için son 3 yılda prim gün sayısı 600 günden 450'ye, çalışma süresi 90 günden 60 güven indirildi.

TELAFİ ÇALIŞMASI 4 AY: Telafi çalışması süresi 2 aydan 4 aya çıkartıldı.

YARDIM ARTIŞI: İşveren sendikası dayanışma ve yardımlaşma fonu desteğinin azami sınırı yüzde 25'ten yüzde 35'e çıkarıldı.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI BİN 500 LİRA: Bin lira olan en düşük emekli maaşı bin 500 liraya çekildi.

İKRAMİYE ERKEN ÖDENECEK: Emeklilere ikramiyeleri bayramdan birkaç hafta önce verilebilecek.

ÇEK CEZALARINA TAHLİYE: 24 Mart 2020'ye kadar işlenen karşılıksız çek suçundan mahkum olanların cezalarının infazı durdurulacak. Cezaevinde olan varsa çıkacak.

TURİZM İÇİN ÖNLEM: Kültür ve Turizm Bakanlığının tahsis ettiği yerlere tesis yapanların Nisan-Haziran ayları arasında ödemesi gereken kira ve ilave yararlanma bedelleri 6 ay ertelendi.

KONAKLAMA VERGİSİ: Yürürlük tarihi 1 Ocak 2021'e ertelendi.

SİCİL AFFI: 31 Aralık 2020 kadar borçlarını ödeyen ya da yeniden yapılandıranların finansal işlemlerinde kara liste dikkate alınmayacak.

İMARA AYKIRI BİNALAR: Yapının bir ay içinde düzeltilmesi halinde ceza kalkacak.



ASGARİ ÜCRET DESTEĞİ: İşverenlere, sektör ayırımı yapılmaksızın ödeyecekleri sigorta priminden mahsup edilerek günlük 2.5 lira, aylık 75 lira asgari ücret desteği sağlanacak.

YAŞLILIK AYLIĞI : Aylık bağlanan maluller ve harp malullerinden çalışmaya devam edenlere yaşlılık aylığı da bağlanabilecek.

BİR YIL ERTELEME: Afet bölgelerinde elektrik, doğal gaz tüketim bedelleri 1 yıla kadar ertelenebilecek.

50 MİLYAR LİRA: Kredi Garanti Fonu limiti 25 milyar liradan 50 milyar liraya çıkarıldı.

KİRA ERTELEMESİ: 1 Mart ila 30 Haziran tarihleri arasında işyerleri için ödenmeyen kiralar, sözleşme feshi ve tahliye nedeni sayılamayacak.

GENEL SAĞLIK SİGORTASI: Ay içerisinde 10 gün ve üzeri çalışan, eksik günlerine ait genel sağlık sigortası primlerini tamamlama zorunluluğu kaldırıldı.



ZÜBEYDE YALÇIN