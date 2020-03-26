  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Ekonomi İşe Devam Desteği’nde tek şart istihdam

İşe Devam Desteği’nde tek şart

İşe Devam Desteği’nde tek şart istihdam
Giriş Tarihi: 26.3.2020

Hazine ve Maliye Bakanı , kamu bankaları ve katılım finans kuruluşlarıyla tüm sektörler ve firmalar için "İşe Devam Desteği" başlattıklarını açıkladı.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Hazine destekli KGF kefaleti sağlanan bu destek için şartımız istihdamın korunması olacak" dedi. Ziraat Bankası, Halkbank ve VakıfBank dün yaptıkları ortak açıklamada, kurumsal ve ticari ölçekteki firmaların işletme sermayesi ihtiyaçları için "İşe Devam Kredi Desteği"ni hayata geçirdi.

SEKTÖR AYRIMI YOK
Kredi desteği, 6 ay anapara ve faiz ödemesiz, toplam 36 ay vadeli ve yıllık yüzde 7.5 faiz oranlı olacak. Bakan Albayrak da Twitter hesabından, "BirlikteBaşaracağız" etiketiyle desteğin ayrıntılarını içeren bir infografik paylaştı. Söz konusu destek için herhangi bir sektör ayrımı gözetilmeksizin salgından ekonomik olarak olumsuz etkilenen tüm firmalar başvuruda bulunabilecek. Kredi desteğini kullanacak firmaların 2020 yılı Şubat ayı sonu itibariyle kayıtlı çalışan sayılarında azaltma yapmamaları ön koşulu bulunuyor. Bankalar bugünden itibaren talepleri kabul etmeye başlayacak.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

İşe Devam Desteği’nde tek şart istihdam haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA