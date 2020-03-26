İşe Devam Desteği’nde tek şart istihdam

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, kamu bankaları ve katılım finans kuruluşlarıyla tüm sektörler ve firmalar için "İşe Devam Desteği" başlattıklarını açıkladı.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Hazine destekli KGF kefaleti sağlanan bu destek için şartımız istihdamın korunması olacak" dedi. Ziraat Bankası, Halkbank ve VakıfBank dün yaptıkları ortak açıklamada, kurumsal ve ticari ölçekteki firmaların işletme sermayesi ihtiyaçları için "İşe Devam Kredi Desteği"ni hayata geçirdi.

SEKTÖR AYRIMI YOK

Kredi desteği, 6 ay anapara ve faiz ödemesiz, toplam 36 ay vadeli ve yıllık yüzde 7.5 faiz oranlı olacak. Bakan Albayrak da Twitter hesabından, "BirlikteBaşaracağız" etiketiyle desteğin ayrıntılarını içeren bir infografik paylaştı. Söz konusu destek için herhangi bir sektör ayrımı gözetilmeksizin salgından ekonomik olarak olumsuz etkilenen tüm firmalar başvuruda bulunabilecek. Kredi desteğini kullanacak firmaların 2020 yılı Şubat ayı sonu itibariyle kayıtlı çalışan sayılarında azaltma yapmamaları ön koşulu bulunuyor. Bankalar bugünden itibaren talepleri kabul etmeye başlayacak.