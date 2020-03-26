KOSGEB’den “3’lü koruma paketi”

100 milyar liralık bir kaynağı devreye alan Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi'nin ardından reel sektöre destek olmak amacıyla bakanlıklar da çalışıyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, KOBİ'lere kalkan olacak 3'lü koruma paketini devreye aldı. Bakan Mustafa Varank, KOSGEB aracılığıyla dezenfektan, koruyucu elbise, koruyucu gözlük, maske, eldiven gibi ürünlerin yerli üretimine işletme başına 6 milyon TL'ye kadar destek vereceklerini belirterek "KOSGEB alacaklarını 3 ay erteliyoruz. Projelere de 4 ay ek süre vereceğiz" dedi.