Son dakika: TOKİ'den flaş karar! O taksitler ertelendi

Son dakika haberine göre, Bakan Kurum: "TOKİ ve Emlak Konut'tan ev alan vatandaşlarımızın mağdur olmamaları için nisan ve mayıs ayı konut taksitlerini erteliyoruz" açıklamasında bulundu.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında TOKİ ve Emlak Konut'tan ev alan vatandaşların nisan ve mayıs konut taksitlerini ertelediklerini bildirdi.

Kurum, Twitter hesabından yaptığı yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Koronavirüs tedbirleri kapsamında TOKİ ve Emlak Konut'tan ev alan vatandaşlarımızın bu süreçte mağdur olmamaları için nisan ve mayıs ayı konut taksitlerini erteliyoruz."

AA