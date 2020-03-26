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Haberler Ekonomi Son dakika: TOKİ'den flaş karar! O taksitler ertelendi

Son dakika: 'den flaş karar! O taksitler ertelendi

Son dakika: TOKİ'den flaş karar! O taksitler ertelendi

26.03.2020, 14:34 Güncelleme Tarihi: 26.03.2020,14:47

Son dakika haberine göre, Bakan Kurum: " ve 'tan ev alan vatandaşlarımızın mağdur olmamaları için nisan ve konut taksitlerini erteliyoruz" açıklamasında bulundu.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında TOKİ ve Emlak Konut'tan ev alan vatandaşların nisan ve mayıs konut taksitlerini ertelediklerini bildirdi.

Kurum, Twitter hesabından yaptığı yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Koronavirüs tedbirleri kapsamında TOKİ ve Emlak Konut'tan ev alan vatandaşlarımızın bu süreçte mağdur olmamaları için nisan ve mayıs ayı konut taksitlerini erteliyoruz."

AA

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