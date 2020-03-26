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Haberler Ekonomi Vestel Elektronik üretime bir hafta ara verecek

üretime bir hafta ara verecek

Vestel Elektronik üretime bir hafta ara verecek

26.03.2020, 12:37

, Covid-19 salgını nedeniyle ortaya çıkan tedarik ve teslimat süreçlerindeki aksamalardan dolayı, üretim faaliyetlerine `tan başlamak üzere 9 gün süreyle ara verilmesini kararlaştırdı. ise Covid-19 salgını nedeniyle 30 Mart – 5 Nisan tarihleri arasında bir hafta süre ile üretime ara vereceğini açıkladı.

Anadolu Isuzu,'dan Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Üretim dışında kalan operasyonlar şirketimizin İş Sürekliliği Planı ve çalışanlarımızın sağlığına yönelik tedbirler çerçevesinde devam edecektir. 1 Nisan – 30 Haziran 2020 tarihleri arasında kısa çalışma yapılması için Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Çalışma ve İş Kurumu Genel Müdürlüğü'ne başvuruda bulunulmuştur."

VESTEL ELEKTRONİK DE ÜRETİME BİR HAFTA ARA VERECEK

Şirketten, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Tüm dünyayı etkisi altına alan Koronavirüs salgını ve en büyük pazarımız olan Avrupa'nın salgının yeni merkezi haline gelmesi ve buna bağlı olarak yurt dışı müşterilerimizden gelen sipariş erteleme talepleri nedeniyle, üretiminin büyük bir bölümünü ihraç eden Şirketimiz, 30 Mart – 5 Nisan tarihleri arasında bir hafta süre ile üretime ara verecektir. Üretim dışında kalan faaliyetlerimiz ise alınan çeşitli sağlık ve güvenlik tedbirleri çerçevesinde devam edecektir."

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