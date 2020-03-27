Buharkent’teki yatırımlar 5 bin istihdam sağlayacak

Aydın’ın Buharkent ilçesinde ikinci kez belediye başkanı seçilen AK Partili Mehmet Erol, 25 yatırımcı ile Buharkent OSB’nin kapasitesini tamamen doldurduklarını belirterek, “Önümüzdeki dönemde nüfusumuz ikiye katlanacak” dedi.

Aydın'ın nüfus bakımından en küçük ilçelerinden Buharkent'te AK Partili Belediye Başkanı Mehmet Erol, projeleriyle ilçeye vizyon kazandırarak büyük işler başardı. Çalışkanlığıyla ilçe halkı tarafından çok sevilen ve belediye başkanlığında ikinci dönemini yaşayan Başkan Erol, görevde bulunduğu süre boyunca gerçekleştirdiği projelerinin yanı sıra yeni dönem için vaatlerini Yeni Asır'a anlattı.

5 BİN KİŞİYE İSTİHDAM

Buharkent OSB'nin ilçe ekonomisine katkısı nedir? Geçtiğimiz dönemde en önemli projemiz, Buharkent OSB'dir. 2009'dan sonra sahipsiz bırakılmış, kapanma noktasına gelmiş bir OSB'miz vardı. 2014'te göreve gelir gelmez Buharkent OSB'yi ayağa kaldırdık. Şu an 25 yatırımcı ile kapasitesi tamamen dolmuş durumda. Gelen yatırımcılara baktığımızda zeytinyağı şişeleme tesisi, incir ve çilek kurutma tesisi gibi yörenin tarımsal ürünlerinin değerlendirilmesine de katkı sağlayacak. OSB'miz tam olarak faaliyete geçtiğinde beş bin kişi için iş sahası açılacak. İlçeye binlerce aile gelecek ve nüfusumuz ikiye katlanacak. İlçenizde insanların zamanlarını değerlendirebileceği alanlarla ilgili çalışmalarınız neler? Gelenbe Mahallesi'nde 19 dönümlük orman arazisini mesire alanı olarak 2017'de ilçemize kazandırdık. İkinci rekreasyon alanı olarak ilimizde ilk olan 15 Temmuz Millet Bahçesi'ni açtık. Şadiyen çayı kenarındaki Millet Bahçesi; yapay gölet, 2 şelale, yürüyüş yolu, bisiklet yolu, 2 kafeterya, paten ve kaykay pisti ile hemşerilerimize hizmet veriyor. Önceki dönem yarı olimpik yüzme havuzu, halı saha, kütüphane, engelli kültür evini ilçemize kazandırdık. 2016'da açılan Buharkent Meslek Yüksekokulu ile ilçemiz öğrenci şehrine dönüştü.

SEYİR TERASI YAPILACAK

Buharkent'te hangi yeni projeleri kazandıracaksınız? Meydan ve kapalı pazar yeri projemize başlıyoruz. Anadolu Lisesi inşaatının ihalesi 14 Nisan'da yapılacak. İki projemizi de 1 yılda tamamlayacağız. İlçenin turizmine ve kültürüne katkı sağlayacak başka hangi projeleriniz var? Kaburnu mahallesine seyir tepesi yapıyoruz. Bu teras sayesinde ilçemizin güzelliği tepeden görülecek. İçerisinde kafeler, restoran ve çocuk parkları bulunacak seyir terasını gelecek yıl hizmete açacağız. Atatürk Caddesi üzerindeki binamızı de Kent Müzesi yapıyoruz.



"Hep beraber bu salgının da üstesinden geleceğiz"

Korona virüs salgınıyla alakalı Buharkent'te ne gibi tedbirler aldınız? Caddelerde, vatandaşların sık uğradığı alanlarda sterilizasyon ve dezenfeksiyon çalışmaları devam ediyor. Pazaryerlerinde halkın meyve sebze gibi temel ihtiyaçlarının karşılanması için esnafın açtığı tezgahlar dışındaki ürünlerin satışına yasak getirildi. Kahvehane, lokanta, spor salonlarının kap alı kalması noktasında denetimler yapılıyor. Kronik rahatsızlığı olan 5 çalışanımıza idari izin verdik. Tüm sosyal işletmelerimizin faaliyetlerine ara verdik. Buralarda çalışan personel izne ayrıldı. İlçemizde kimse tedirginliğe kapılmasın. Belediye olarak üzerimize düşen her şeyi yapıyoruz.



"JEOTERMALLE ISINACAĞIZ"

İlçenin en önemli yer altı zenginliği olan jeotermalden nasıl faydalanacaksınız? Gerekli görüşmelerimizi yaptık, hanelerimizi jeotermal ile ısıtacağız. Buharkentli vatandaşların sabırsızlıkla beklediği proje için Büyükşehir Belediyesi'nin gerekli onayı vermesini bekliyoruz. Onaylanırsa altyapı çalışmalarını tamamlayıp ilk etapta 3 bin konutu jeotermalle ısıtacağız"

Kazım YÖRÜKCE